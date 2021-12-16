Девич – о заработках футболистов: "Иногда за одну игру получали столько, что людям нужно работать годами"
Бывший нападающий Металлиста и сборной Украины признался, что в свое время получал сумасшедшие деньги, но не гордится этим.
"Жажа рассказывал, что получал по 100 тысяч премиальных? Я на тему денег вообще не люблю говорить. Не все живут так, как футболисты, это нужно учитывать. Все знают, сколько примерно получают футболисты, и сколько тогда получали.
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Не люблю об этом говорить, потому что иногда мы за одну игру получали столько, что людям нужно работать годами, чтобы заработать такую сумму. Не горжусь этим. Да, заработал, да, все, как надо. Но правильно ли это – не знаю. Не хочу говорить на эту тему", – рассказал 38-летний Девич в интервью FootballHub.
Напомним, Марко родился в Белграде, но в 2008-м получил гражданство Украины и начал выступать за "сине-желтых" (35 матчей, 7 голов) – в частности, ездил на Евро-2012. На клубном уровне поиграл за Волынь, Металлист, Шахтер, Вадуц, Рубин, Сабах и ряд других команд. В 2020-м объявил о завершении карьеры.