Бывший нападающий Металлиста и сборной Украины признался, что в свое время получал сумасшедшие деньги, но не гордится этим.

"Жажа рассказывал, что получал по 100 тысяч премиальных? Я на тему денег вообще не люблю говорить. Не все живут так, как футболисты, это нужно учитывать. Все знают, сколько примерно получают футболисты, и сколько тогда получали.

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Не люблю об этом говорить, потому что иногда мы за одну игру получали столько, что людям нужно работать годами, чтобы заработать такую ​​сумму. Не горжусь этим. Да, заработал, да, все, как надо. Но правильно ли это – не знаю. Не хочу говорить на эту тему", – рассказал 38-летний Девич в интервью FootballHub.

Напомним, Марко родился в Белграде, но в 2008-м получил гражданство Украины и начал выступать за "сине-желтых" (35 матчей, 7 голов) – в частности, ездил на Евро-2012. На клубном уровне поиграл за Волынь, Металлист, Шахтер, Вадуц, Рубин, Сабах и ряд других команд. В 2020-м объявил о завершении карьеры.

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