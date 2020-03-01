Деулофеу рискует вылететь до конца сезона – ужасный вердикт для звезды Уотфорда

Главный тренер Уотфорда Найджел Пирсон поделился неутешительными новостями по вингеру Жерару Деулофеу, который не смог доиграть матч 28 тура АПЛ против Ливерпуля (3:0).

"Он был очень важным игроком для нас, Жерар действительно хороший парень. Думаю, футболисты огорчаются, когда их коллега получает такую тяжелую травму.

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К сожалению, результаты сканирования неутешительны – вероятно, он пропустит остаток сезона. Предварительный диагноз – серьезное повреждение связок колена. Это очень плохо для нас, мы теряем важного игрока", – цитирует Пирсона Sky Sports.

Напомним, Деулофеу заменили еще в первом тайме, поэтому он не смог отличиться результативными действиями против Ливерпуля (3:0). Всего в активе испанца 4 гола и 5 ассистов в АПЛ 2019/20.

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