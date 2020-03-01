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Деулофеу рискует вылететь до конца сезона – ужасный вердикт для звезды Уотфорда

17:13 28 Читати українською
Деулофеу рискует вылететь до конца сезона – ужасный вердикт для звезды Уотфорда
Жерар Деулофеу / Твиттер Уотфорда

Главный тренер Уотфорда Найджел Пирсон поделился неутешительными новостями по вингеру Жерару Деулофеу, который не смог доиграть матч 28 тура АПЛ против Ливерпуля (3:0).

53’ Исмаила Сарр
60’ Исмаила Сарр
73’ Трой Дини
 
53’ Исмаила Сарр
60’ Исмаила Сарр
73’ Трой Дини

"Он был очень важным игроком для нас, Жерар действительно хороший парень. Думаю, футболисты огорчаются, когда их коллега получает такую тяжелую травму.

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К сожалению, результаты сканирования неутешительны – вероятно, он пропустит остаток сезона. Предварительный диагноз – серьезное повреждение связок колена. Это очень плохо для нас, мы теряем важного игрока", – цитирует Пирсона Sky Sports.

Напомним, Деулофеу заменили еще в первом тайме, поэтому он не смог отличиться результативными действиями против Ливерпуля (3:0). Всего в активе испанца 4 гола и 5 ассистов в АПЛ 2019/20.

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Теги
Англия Жерар Деулофеу Жерар Деулофеу Уотфорд Уотфорд Тяжелая травма Уотфорд - Ливерпуль Найджел Пирсон Найджел Пирсон
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