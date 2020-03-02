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Деулофеу нуждается в операции – Уотфорд потерял форварда до конца сезона

20:51 21 Читати українською
Деулофеу нуждается в операции – Уотфорд потерял форварда до конца сезона
Жерар Деулофеу / Фото ФК Уотфорд

Врачи Уотфорда подтвердили неутешительный прогноз наставника "шершней" Найджела Пирсона относительно здоровья Деулофеу.

53’ Исмаила Сарр
60’ Исмаила Сарр
73’ Трой Дини
 
53’ Исмаила Сарр
60’ Исмаила Сарр
73’ Трой Дини

Нападающий Уотфорда Жерар Деулофеу ожидает на операцию из-за разрыва крестообразных связок и мениска, сообщает официальный сайт клуба.

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На восстановление игрока потребуется около шести месяцев, поэтому текущий сезон для 25-летнего испанца завершен. Стоит отметить, Жерар травмировался в матче 28-го тура АПЛ против Ливерпуля, где его команда сенсационно победила (3:0), и был заменен на 37-й минуте.

Напомним, Жерар перебрался в Уотфорд из Барселоны. В нынешнем сезоне АПЛ Деулофеу провел 28 матчей, в которых отличился 4-мя голами и 5-ю ассистами.

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Англия Уотфорд Уотфорд Уотфорд - Ливерпуль Жерар Деулофеу Жерар Деулофеу
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