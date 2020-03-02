Деулофеу нуждается в операции – Уотфорд потерял форварда до конца сезона

Врачи Уотфорда подтвердили неутешительный прогноз наставника "шершней" Найджела Пирсона относительно здоровья Деулофеу.

Нападающий Уотфорда Жерар Деулофеу ожидает на операцию из-за разрыва крестообразных связок и мениска, сообщает официальный сайт клуба.

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На восстановление игрока потребуется около шести месяцев, поэтому текущий сезон для 25-летнего испанца завершен. Стоит отметить, Жерар травмировался в матче 28-го тура АПЛ против Ливерпуля, где его команда сенсационно победила (3:0), и был заменен на 37-й минуте.

Напомним, Жерар перебрался в Уотфорд из Барселоны. В нынешнем сезоне АПЛ Деулофеу провел 28 матчей, в которых отличился 4-мя голами и 5-ю ассистами.

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