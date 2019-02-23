Деулофеу – первый за 33 года игрок Уотфорда, который сделал хет-трик в АПЛ

Нападающий Уотфорда Жерар Деулофеу может занести себе в актив матч 27-го тура АПЛ против Кардиффа.

В поединке 27-го тура чемпионата Англии Уотфорд на выезде разгромил Кардифф (5:1). Большой вклад в эту победу вложил нападающий гостей Жерар Деулофеу, оформив хет-трик.

Уотфорд разгромил Кардифф, Вест Хэм в волевом стиле обыграл Фулхэм

Таким образом 24-летний испанец стал первым игроком Уотфорда за 33 года, который забил три мяча в английском первенстве, сообщает Sky Sports.

После 27-ми туров АПЛ Уотфорд занимает 7-ю строчку турнирной таблицы.

В текущем сезоне чемпионата Англии Деулофеу провел 20 матчей, в которых отметился 6-ю голами и 4-мя ассистами.

Лестер снова чемпион, конспекты Венгера, Сарри продолжает традицию Моуринью – как клубы АПЛ доверяют молодежи