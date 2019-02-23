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Деулофеу – первый за 33 года игрок Уотфорда, который сделал хет-трик в АПЛ

09:59 5 Читати українською
Деулофеу – первый за 33 года игрок Уотфорда, который сделал хет-трик в АПЛ
Жерар Деулофеу /Фото Diario AS

Нападающий Уотфорда Жерар Деулофеу может занести себе в актив матч 27-го тура АПЛ против Кардиффа.

В поединке 27-го тура чемпионата Англии Уотфорд на выезде разгромил Кардифф (5:1). Большой вклад в эту победу вложил нападающий гостей Жерар Деулофеу, оформив хет-трик.

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Таким образом 24-летний испанец стал первым игроком Уотфорда за 33 года, который забил три мяча в английском первенстве, сообщает Sky Sports.

После 27-ми туров АПЛ Уотфорд занимает 7-ю строчку турнирной таблицы.

В текущем сезоне чемпионата Англии Деулофеу провел 20 матчей, в которых отметился 6-ю голами и 4-мя ассистами.

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Англия27 турКардіфф Сіті (Кардіфф)

Кардифф - Уотфорд: Пятница 22 февраля 2019

Кардифф
Матч окончен
1 : 5
Уотфорд
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