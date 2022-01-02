Детский пенальти в видеообзоре матча Кристал Пелес – Вест Хэм – 2:3
09:36 - Читати українською
Кристал Пелас и Вест Хэм устроили обмен результативными таймами в матче 21 тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор встречи.
завершено
83’ Одсонн Эдуар
90+1’ Майкл Олисе
Майкл Антонио 22’
Мануэль Лансини 25’
Мануэль Лансини 45+5’
22’ Майкл Антонио
25’ Мануэль Лансини
45+5’ Мануэль Лансини
83’ Одсонн Эдуар
90+1’ Майкл Олисе
До перерыва дминировали одноклубники Андрея Ярмоленко, забившие 3 мяча. Антонио открыл счет, а Лансини оформил дубль. Второй гол аргентинец провел с абсурдного пенальти – капитан Пэлас Лука Миливоевич сыграл рукой в совершенно простенькой ситуации.
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"Орлы" начали отыгрываться только в последние 10 минут матча. Майкл Олисе сначала подал на Эдуара, а затем сам хитро выполнил штрафной удар. Впрочем, усилий 20-летнего хавбека хватило только на счет 2:3.
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