Кристал Пелас и Вест Хэм устроили обмен результативными таймами в матче 21 тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор встречи.

До перерыва дминировали одноклубники Андрея Ярмоленко, забившие 3 мяча. Антонио открыл счет, а Лансини оформил дубль. Второй гол аргентинец провел с абсурдного пенальти – капитан Пэлас Лука Миливоевич сыграл рукой в совершенно простенькой ситуации.

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"Орлы" начали отыгрываться только в последние 10 минут матча. Майкл Олисе сначала подал на Эдуара, а затем сам хитро выполнил штрафной удар. Впрочем, усилий 20-летнего хавбека хватило только на счет 2:3.