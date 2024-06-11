Перед началом товарищеского матча на стадионе Зимбру в Кишиневе детский акапельный хор из Молдовы исполнил Гимны обеих стран. Особенно трогательным было исполнение государственного славня Украины. Дети исполняли Гимн в украинских вышиванках.

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Напомним, что сборная Украины сыграет на Евро-2024 в группе вместе с Бельгией, Румынией и Словакией. В первом туре Чемпионата Европы 2024 года наша команда встретится со сборной Румынии 17 июня. Матч начнется в 16:00 по киевскому времени.

К слову, сегодня сборная Украины в рамках подготовки к Евро-2024 победила Молдову. Забитыми мячами отметились: Яремчук, Цыганков, Довбик и Судаков.

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