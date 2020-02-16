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Детский фейл Дубравки и топ-выступление Пепе в видеообзоре матча Арсенал – Ньюкасл – 4:0

16 февраля 22:29 43 Читати українською
Детский фейл Дубравки и топ-выступление Пепе в видеообзоре матча Арсенал – Ньюкасл – 4:0
Арсенал – Ньюкасл – 4:0 – видео голов и обзор матча

Арсенал не почувствовал проблем в матче 26 тура АПЛ против Ньюкасла (4:0). Смотрите видео голов и главных моментов матча.

55’ Пьер-Эмерик Обамеянг
57’ Николя Пепе
90’ Месут Озил
90+6’ Александр Ляказетт
 
55’ Пьер-Эмерик Обамеянг
57’ Николя Пепе
90’ Месут Озил
90+6’ Александр Ляказетт

Лондонцам удалось завладеть мячом с первых минут матча, но это не помешало Ньюкаслу создать несколько опасных моментов. В частности, удару Жоелинтона не хватило считанных сантиметров, шанс был и у Сен-Максимена. Арсенал серьезно взялся за дело после перерыва.

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Обамеянг и Пепе за три минуты оформили для своей команды преимущество в два мяча. Затем наступило некоторое затишье и новый взрыв под занавес встречи. Голкипер Ньюкасла Дубравка пропустил легкий удар Озила по центру, а Ляказетт добил "сорок" – 4:0. Стоит отметить и удачное выступление Пепе, который к голу добавил два ассиста.

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