Поддерживать детей в тяжелое время – обязанность каждого украинца, и именно это сегодня является целью Favbet Foundation. Так недавно благотворительный фонд передал 1000 наборов канцелярии в рамках проекта "Сила в знаниях" детям ВПЛ и военнослужащих.

Этой весной команда фонда запустила "Сила в знаниях". Один из успешно реализуемых проектов и целью поддержать образовательное развитие украинских детей – акция "Сила в знаниях". Дети ВПЛ и военных имели возможность получить бесплатные наборы канцелярских принадлежностей для всестороннего развития. С начала акции поступило 7000 заявок, однако по возрасту и правилам регистрации прошли 5500 детей.

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Благотворительная инициатива уже осчастливила 1000 детей. Именно такое количество канцелярских наборов фонд передал детям. Favbet Foundation активно работает, чтобы дети как можно скорее получили свои подарки. Следующая волна отправки наборов – в конце мая и начале июня.

"Поддержка детей и их творческого потенциала важна не только для личного развития, но и для будущего страны, особенно в условиях войны. Дети нуждаются в поддержке и вдохновении для сохранения надежды на лучшее будущее. Мы разработали яркие наборы, которые пригодятся школьникам для обучения. Первые наборы уже поехали к детям, а мы получаем положительные фидбеки и впечатления", – делится куратор проектов фонда Евгений Бондарь.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году для развития спортивной и образовательной инфраструктуры для украинских детей. С началом полномасштабного вторжения фонд переориентировал более 90% своих проектов на обеспечение ВСУ и поддержку украинцев, пострадавших от войны.

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