"Сколько потратил времени на изучение украинского языка? Возможно, год, меньше. Дети сразу пошли в украинскую школу. Во Львове сдавали ЗНО. Горжусь ими. Когда они учились, помогал им, параллельно и сам учил. И на работе через футболистов, руководителей.

Йовичевич: В прошлом году в СК Днепр-1 никто не хотел идти, а теперь сами просятся в команду

Когда что-то скажу – они смеются. И сегодня я не в совершенстве говорю по-украински. И акцент можете заметить сразу. Спрашивают: "А откуда вы?" Но все равно самое важное – понимать. Я понимаю вас даже между строк.

Что было самое тяжелое в украинском языке? Буквы. Когда пишу, постоянно ошибаюсь с "i", "й". Не могу никогда угадать. В хорватском просто одна буква "і". Это для меня проблема.

Мое любимое слово? Жена бы сказала, что борщ. Очень хорошее блюдо, очень вкусное. Самое любимое", – сказал Йовичевич для ПРОФУТБОЛ Digital.

После 18 туров УПЛ СК Днепр-1 расположился на третьей строчке.

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