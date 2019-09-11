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Дети Роналду трогательно отпраздновали гол отца в матче против Литвы

09:18 75 Читати українською
Дети Роналду трогательно отпраздновали гол отца в матче против Литвы
Криштиану Роналду / соцсети

Криштиану Роналду порадовал фантастическим выступлением своих самых преданных фанатов.

28’ Витаутас Андрюшкявичус
 
Криштиану Роналду 7’
Криштиану Роналду 62’
Криштиану Роналду 65’
Криштиану Роналду 76’
Вильям Карвалью 90+3’
7’ Криштиану Роналду
28’ Витаутас Андрюшкявичус
62’ Криштиану Роналду
65’ Криштиану Роналду
76’ Криштиану Роналду
90+3’ Вильям Карвалью

Девушка Криштиану Роналду Джорджина Родригес выложила радость детей забитому голу отца в своем Instagram.

Феноменальное выступление Роналду в видеообзоре матча Литва – Португалия – 1:5

На видео видно, как Криштиану забивает первый гол, после чего Джорджина говорит детям: "папа забил гол". Дети сразу оживились, а один из них подбежал к телевизору, показывая на Роналду.

Напомним, сборная Португалии разбила Литву (5:1) в рамках квалификации к Евро-2020, а Роналду отметился покером.

Евро-2020: Португалия на выезде уничтожила сборную Литвы, Роналду оформил покер

blog_ava
Украина – Нигерия – 2:2 – видео голов и обзор матча
00:25
2768
Теги
Видеоновости Евро-2020 Литва - Португалия Криштиану Роналду Криштиану Роналду Португалия Португалия Джорджина Родригес
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