Дети Роналду трогательно отпраздновали гол отца в матче против Литвы

Криштиану Роналду порадовал фантастическим выступлением своих самых преданных фанатов.

Девушка Криштиану Роналду Джорджина Родригес выложила радость детей забитому голу отца в своем Instagram.

Феноменальное выступление Роналду в видеообзоре матча Литва – Португалия – 1:5

На видео видно, как Криштиану забивает первый гол, после чего Джорджина говорит детям: "папа забил гол". Дети сразу оживились, а один из них подбежал к телевизору, показывая на Роналду.

Напомним, сборная Португалии разбила Литву (5:1) в рамках квалификации к Евро-2020, а Роналду отметился покером.

Евро-2020: Португалия на выезде уничтожила сборную Литвы, Роналду оформил покер