Эдин Джеко сдал положительный тест на коронавирус и был вынужден самоизолироваться, но дети форварда не оставили отца в беде.

Джеко сдал положительный тест на коронавирус – Фонсека потерял лучшего бомбардира

Дети через окно пообщалась с Эдином, оставляя ему подбадривающие слова на стекле. Сам 34-летний футболист не отрывал взгляда от своих потомков и внимательно слушал их рекомендации.

В кампании 2019/20 босниец стал лучшим бомбардиром в Роме, отметившись 16-ю голами в чемпионате Италии, к которым добавил 11 ассистов.

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