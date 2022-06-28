Дженоа по итогам сезона вылетела в Серию Б, но 31-летний нападающий не пошел на понижение вместе с командой. У него 30 июня заканчивается контракт с "грифонами".

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Сегодня Дестро официально стал игроком Эмполи, таким образом оставшись в элите. Контракт с 14-м клубом в прошлом сезоне Серии А Дестро уже подписал, он рассчитан на один год.

В кампании 2021/22 Маттиа провел 30 поединков, в которых забил девять мячей и раз ассистировал. В общей сложности за Дженоа он наиграл 87 матчей.

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