Дест забил шикарный дебютный гол в официальных матчах за сборную США
16:19 - Читати українською
Защитник сборной США Сержиньо Дест стал автором гола в ворота сборной Коста-Рики в поединке отбора к ЧМ-2022.
Дест открыл счет во встрече против Коста-Рики, забив свой первый мяч за национальную команду в официальных поединках.
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Гол получился действительно шедевральным – защитник получил мяч у линии штрафной, качнул защитника и с левой попал точно в дальнюю девятку.
Отметим, что США вырвала победу у Коста-Рики (2:1) – победу принес голкипер костариканцев Леонардо Морейра, который отметился автоголом.
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