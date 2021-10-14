Защитник сборной США Сержиньо Дест стал автором гола в ворота сборной Коста-Рики в поединке отбора к ЧМ-2022.

Дест открыл счет во встрече против Коста-Рики, забив свой первый мяч за национальную команду в официальных поединках.

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Гол получился действительно шедевральным – защитник получил мяч у линии штрафной, качнул защитника и с левой попал точно в дальнюю девятку.

Отметим, что США вырвала победу у Коста-Рики (2:1) – победу принес голкипер костариканцев Леонардо Морейра, который отметился автоголом.

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