Защитник Барселоны Сержиньо Дест все же может попробовать свои силы на Туманном Альбионе.

Арсенал серьезно заинтересован в услугах 21-летнего защитника, сообщает ESPN со ссылкой на Marca .

Бавария изучает возможность подписать Деста – есть два варианта перехода

Руководство Барселоны настроено получить за Сержиньо около 45 миллионов евро, но англичане будут пытаться снизить стоимость трансфера. Также интерес к игроку проявляют Бавария, Челси и родной Аякс.

Напомним, Сержиньо Дест перебрался в Испанию именно из нидерландского клуба. В этом сезоне он провел 16 матчей во всех турнирах и отличился тремя ассистами.

Дебютував у Барселоні при Гвардіолі, а зараз продає дитячий одяг: історія "ізраїльського Мессі" з українським слідом