США и Ямайка во время международной паузы провели товарищескую игру. Со стартовых минут на поле появился Сержиньо Дест.

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Защитник Барселоны наказал Ямайку за неосмотрительность в середине первого тайма. Американец на скорости прошелся половиной поля соперника, легко убрал защитника и положил мяч в дальнюю девять. Голкипер не спас, а гол-красавец напомнил феерического Месси! Для Деста, которого заменили на 67 минуте, это взятие ворот стало первым в футболке США. А его сборная в итоге победила 4:1.

Заметим, что в текущем сезоне Сержиньо закрепился в основе Барселоны, проведя 35 матчей. Несмотря на позицию защитника, 20-летний игрок сумел забить трижды и отметиться одним ассистом.

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