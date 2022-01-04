Дест останется в Барселоне, несмотря на интерес топ-клубов Европы
20:05 - Читати українською
Защитник Барселоны Сержиньо Дест связывает свое будущее с каталонским клубом.
Сержиньо Дест не планирует прощаться с Барселоной в ближайшее время, сообщает Sport.es.
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21-летний американец сейчас восстанавливается от травмы и коронавируса, но в дальнейшем готов помогать команде Хави. По слухам, в услугах Сержиньо заинтересованы Арсенал, Бавария, Челси и Аякс, за который он ранее выступал.
В нынешнем сезоне Ла Лиги Дест провел 12 матчей, в которых отличился тремя ассистами.
Барселона экспериментальным составом минимально одолела Мальорку и поднялась в топ-5 Ла Лиги
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