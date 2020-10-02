"Я очень рад оказаться в Барселоне. Мне нравится, что они доверяют мне, я собираюсь сделать все возможное, чтобы помочь команде добыть все возможные титулы. Я первый американец здесь – это большая честь. Я хочу начать сразу, потому что для меня это мечта, которая осуществилась.

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Бавария – также фантастический клуб, но я слушал свое сердце. Это правильный выбор для меня. Месси? Это фантастически играть с лучшим игроком в мире. Я буду делать все, что нужно, не только для него, а для всех", – приводит слова Деста Marca.

Напомним, Бавария боролась за 19-летнего американца, однако вчера (1 октября) он присоединился к Барселоне.

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