Рома обратила внимание на 21-летнего американца, передает Corriere dello Sport . "Волки" находятся в поисках усиления отдельных позиций и правый фланг, где играет Рик Карсдорп – не исключение.

Дест останется в Барселоне, несмотря на интерес топ-клубов Европы

Каталонцы летом стремятся продать своего игрока и уже повесили ценник – 20 миллионов в евровалюте. Сам Дест положительно воспринимает развитие событий и будущий трансфер в столицу Италии. Кроме "волков", претендентами на Сержиньj называют Арсенал, Бавария, Боруссия Д, Челси и Аякс.

Напомним, защитник перебрался в Барсу в октябре 2020 года. В этом сезоне Сержиньо Дест провел 22 поединка во всех турнирах и отдал три результативных паса.

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