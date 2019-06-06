toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
УКРАИНА - СЕРБИЯ НИДЕРЛАНДЫ - АНГЛИЯ КРИШТИАНУ РОНАЛДУ ТРАНСФЕРЫ

Десну покинули сразу шесть футболистов

17:12 248 Читати українською
Десну покинули сразу шесть футболистов
Михаил Сергийчук / Десна

Десна объявила об уходе из команды сразу ряда исполнителей.

Тренерский штаб черниговской команды решил не продолжать сотрудничество сразу с 6 игроками, сообщает официальный сайт Десны.

Сразу 7 игроков покинули Александрию: среди них – Цуриков и Лучкевич

Команду покинули Андрей Слинкин, Темур Парцвания, Михаил Козак, Дмитрий Немчанинов, Сергей Люлька и Михаил Сергийчук. Больше всего матчей в сезоне среди этих футболистов провел левый защитник Сергей Люлька – 14.

Андерлехт порекомендовал Макаренко искать новый клуб

Напомним, Десна закончила чемпионата Украины, финишировав на восьмой строчке, проиграв Кубок престижа полтавской Ворскле.

blog_ava
Красивый хет-трик Роналду в видеообзоре матча Португалия – Швейцария – 3:1
00:40
2083
Теги
Десна Десна Трансферы Трансферы чемпионата Украины Дмитрий Немчанинов Дмитрий Немчанинов Михаил Сергийчук Михаил Сергийчук Михаил Козак Михаил Козак Андрей Слинкин Андрей Слинкин Темур Парцвания Темур Парцвания Сергей Люлька Сергей Люлька
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
0
мин
Нидерланды
21:45
Англия
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук