Десна – Заря – 3:1 – видео голов и обзор матча

Черниговская Десна в первом туре УПЛ на своем поле уверенно одолела луганскую Зарю. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Лишь под конец первого тайма Заре удалось размочить счет в матче – за две минуты до перерыва Владислав Кочергин, продемонстрировав отличные индивидуальные действия, нашел пасом Дениса Фаворова и экс-хавбек черниговцев с близкого расстояния мощно пробил в ближнюю девятку.

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После перерыва Егор Назарина "привез" в свои ворота пенальти, который уверенно реализовал Александр Филиппов. Впоследствии, после неуверенной игры голкипера луганчан, первым на добивании оказался Йоонас Тамм и увеличил преимущество Десны. Финальную точку в матче поставил Филипп Будковский, который удачно замкнул прострел Калитвинцева с левого фланга.

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