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Десна – Заря – 3:1 – видео голов и обзор матча

19:48 - Читати українською
Десна – Заря – 3:1 – видео голов и обзор матча
Десна – Заря – 3:1 / ФК Десна

Черниговская Десна в первом туре УПЛ на своем поле уверенно одолела луганскую Зарю. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

58’ Александр Филиппов
62’ Йоонас Тамм
73’ Филипп Будковский
 
Денис Фаворов 43’
43’ Денис Фаворов
58’ Александр Филиппов
62’ Йоонас Тамм
73’ Филипп Будковский

Лишь под конец первого тайма Заре удалось размочить счет в матче – за две минуты до перерыва Владислав Кочергин, продемонстрировав отличные индивидуальные действия, нашел пасом Дениса Фаворова и экс-хавбек черниговцев с близкого расстояния мощно пробил в ближнюю девятку.

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После перерыва Егор Назарина "привез" в свои ворота пенальти, который уверенно реализовал Александр Филиппов. Впоследствии, после неуверенной игры голкипера луганчан, первым на добивании оказался Йоонас Тамм и увеличил преимущество Десны. Финальную точку в матче поставил Филипп Будковский, который удачно замкнул прострел Калитвинцева с левого фланга.

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