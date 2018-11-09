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Десна запустила флешмоб ко дню украинского языка – 2 клуба УПЛ уже отреагировали

17:31 4 Читати українською
Десна запустила флешмоб ко дню украинского языка – 2 клуба УПЛ уже отреагировали
Десна / ФК Десна

Черниговская Десна запустила интересный флешмоб, посвященный дню украинского языка. Инициативу поддержали Арсенал-Киев и Олимпик.

Десна запустила челлендж "Читай на родном", посвященный дню украинского языка, который отмечается сегодня, 9 ноября. Футболисты на камеру прочитали отрывки стихов известных отечественных поэтов.

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Инициативу черниговского клуба уже поддержали Арсенал-Киев и донецкий Олимпик.

В 15 туре УПЛ Десна дома примет аутсайдера дивизиона одесский Черноморец.

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