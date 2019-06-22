Десна вышла из отпуска и определилась с соперниками для спаррингов

Черниговская Десна начала подготовку к следующему сезону.

Подопечные Александра Рябоконя собрались для первых совместных тренировок после отпуска, информирует Десна на официальной странице в Фейсбук.

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С 21 по 27 июня игроки проведут первый сбор в Ирпене. Известны и спарринг-партнеры восьмой команды УПЛ. 25 июня Десна проведет контрольный поединок со студенческой сборной Украины, а уже на следующий день сыграет против представителя Первой лиги – Черкащины-Академии.

Второй этап черниговцы проведут в Беларуси, где уже 29 июня планируется товарищеская игра с армянским Араратом.

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