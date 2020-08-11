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Десна вернулась в пул телеканалов Футбол, – СМИ

17:45 - Читати українською
Десна вернулась в пул телеканалов Футбол, – СМИ
Игроки Десны празднуют гол / Твиттер ФК Десна

Перед новым чемпионатом УПЛ сезона 2020/21 Десна сменила телетранслятора матчей.

Теперь домашние матчи команды из Чернигова будут транслировать телеканалы Футбол 1/2/3, сообщает Meta Ratings.

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Таким образом, команда возвращается в официальный телепул УПЛ. В прошлом сезоне поединки Десны можно было смотреть на телеканах УНИАН и 2+2, однако в сезоне 2018/19 черниговцы сотрудничали с телеканалами Футбол.

Напомним, подопечные Рябоконя завершили чемпионат на 4 строчке турнирной таблицы. В следующем сезоне Десна впервые сыграет в еврокубках.

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Теги
УПЛ Футбол 1 телевидение Десна Десна
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