Десна вернулась в пул телеканалов Футбол, – СМИ

Теперь домашние матчи команды из Чернигова будут транслировать телеканалы Футбол 1/2/3, сообщает Meta Ratings.

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Таким образом, команда возвращается в официальный телепул УПЛ. В прошлом сезоне поединки Десны можно было смотреть на телеканах УНИАН и 2+2, однако в сезоне 2018/19 черниговцы сотрудничали с телеканалами Футбол.

Напомним, подопечные Рябоконя завершили чемпионат на 4 строчке турнирной таблицы. В следующем сезоне Десна впервые сыграет в еврокубках.

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