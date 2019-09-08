Десна в спарринге разгромила Анкарагюджю – экс-динамовцы пофеерили голами

Десна не заметила турецкий Анкарагюджю в товарищеском поединке.

Товарищеский матч

Анкарагюджю – Десна – 0:3

Голы: Богданов, 19 Калитвинцев, 61, Хлебас, 85

Стартовый состав Десны: Паст, Фаворов Д., Гитченко (Ермаков, 58), Имереков, Мостовой (Западня, 58), Огиря (Приндета, 80), Богданов (Домбровский, 58), Кузык (Калитвинцев, 46), Картушов (Старенький , 64), Фаворов А., (Хлебас, 46), Филиппов (Дегтярев, 46).

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Черниговский клуб проводит сборы на территории Турции, где и провел спарринг с представителем местной Суперлиги. Десна уверенно "отгрузила" сопернику три безответных мяча.

Интересно, что все голы забивали бывшие игроки киевского Динамо – Андрей Богданов, Владислав Калитвинцев и Дмитрий Хлёбас.

Уже 15 сентября Десна встретится с "бело-синими" в рамках 7-го тура УПЛ.

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