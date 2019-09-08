toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Товарищеские матчи
СБОРНАЯ УКРАИНЫ ЛИТВА - УКРАИНА ТРАНСФЕРЫ ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Десна в спарринге разгромила Анкарагюджю – экс-динамовцы пофеерили голами

19:45 72 Читати українською
Десна в спарринге разгромила Анкарагюджю – экс-динамовцы пофеерили голами
ФК Десна / Фото ФК Десна

Десна не заметила турецкий Анкарагюджю в товарищеском поединке.

Товарищеский матч

Анкарагюджю – Десна – 0:3

Голы: Богданов, 19 Калитвинцев, 61, Хлебас, 85

Стартовый состав Десны: Паст, Фаворов Д., Гитченко (Ермаков, 58), Имереков, Мостовой (Западня, 58), Огиря (Приндета, 80), Богданов (Домбровский, 58), Кузык (Калитвинцев, 46), Картушов (Старенький , 64), Фаворов А., (Хлебас, 46), Филиппов (Дегтярев, 46).

Карпаты в дебютном матче Санжара одержали победу над участником группового этапа Лиги Европы

Черниговский клуб проводит сборы на территории Турции, где и провел спарринг с представителем местной Суперлиги. Десна уверенно "отгрузила" сопернику три безответных мяча.

Интересно, что все голы забивали бывшие игроки киевского Динамо – Андрей Богданов, Владислав Калитвинцев и Дмитрий Хлёбас.

Уже 15 сентября Десна встретится с "бело-синими" в рамках 7-го тура УПЛ.

Динамо одержало первую победу при Михайличенко – Соль снимает чары, Де Пена и Гармаш феерят, несколько камбэков

blog_ava
Евро-2020: Сербия – Португалия: посредственность балканцев, вторая молодость Роналду и результат в пользу Украины
03:50
2320
Теги
Владислав Калитвинцев Владислав Калитвинцев Андрей Богданов Андрей Богданов Дмитрий Хлебас Дмитрий Хлебас Динамо Киев Динамо Киев Десна Десна Товарищеские матчи
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
10
мин
Испания
21:45
Фарерские острова
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук