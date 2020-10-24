Соседи по турнирной таблице – Олимпик и Десна – должны были выяснить, кто из них заслуживает на высшую ступень. Уже на первой минуте гости создали опасный момент – Калитвинцев из-за пределов штрафной пробил мимо ворот. Почти сразу Шахаб пытался дальним выстрелом достичь успеха – помешал защитник, от которого сфера вылетела на угловой.

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Впоследствии Мудрик убежал от защитников соперника и отдал передачу в центр вратарской. Однако, Калитвинцев и Шевцов помешали друг другу переправить мяч в сетку. А через мгновение все тому же Шевцову не хватило совсем немного, чтобы замкнуть классный навес от Конопли. Качели в матче продолжались и уже свой шанс упускает полузащитник Олимпика Завийский, пробив рядом со штангой.

Наконец, на 23-й минуте Десне удалось превратить количество в качество и выйти вперед. Автором гола стал Шевцов, точно сыграв на добивании. Однако сам гол – заслуга Мудрика: Михаил убежал от преследователей и, выйдя один на один с голкипером, перебросил последнего – мяч попал в штангу, а Илья на добивании не ошибся.

Имел свой шанс и французский полузащитник дончан Максим Тейшейра – после его выстрела в девятку только реакция Паста спасла Десну от гола. Не забиваешь ты – забивают тебе. Это правило подтвердила очередная атака черниговцев, которая вылилась в гол. Получив передачу от Калитвинцева Шевцов ворвался в штрафную соперника и прострелил на Тотовицкого, которому оставалось с метра попасть в пустые ворота. Под конец тайма Тейшейра попытался повторить свою попытку и снова пробивал в левую девятку – Паст в очередной раз продемонстрировал класс.

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После отдыха Десна продолжила давить, разбазаривая стопроцентные моменты. Сначала Конопля мог делать счет разгромным – после его выстрела головой мяч пролетел в сантиметрах от штанги. Впоследствии Мудрик из выгодной позиции попал в защитника и мяч вышел за пределы поля. В конце концов от разгрома Олимпик спас Артем Кичак – голкиперу удалось остановить выход Тотовицкого один на один. Впоследствии Андрей еще несколько раз угрожал воротам соперника, а его выстрелу головой мимо стойки не хватило считанных сантиметров.

Победа принесла Десне 12 очков и подняла на четвертую строчку турнирной таблицы, Олимпик с 9 пунктами остался восьмым.

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