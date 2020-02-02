Десна сыграла вничью с Сараево, Ворскла уступила сербскому Спартаку: спарринги клубов УПЛ

Украинские клубы продолжают проводить товарищеские матчи в рамках подготовки ко второй части чемпионата.

Товарищеские матчи

Десна – Сараево – 0:0

Десна (1-й тайм): Паст, Старенький, Тамм, Гитченко, Западня, Арвеладзе, Домбровский, Гуцуляк, Тотовицкий, Кузык, Филиппов.

Десна (2-й тайм): Литовка, Имереков, Картушов, Ермаков, Фаворов, Мостовой, Конопля, Хлебас, Калитвинцев, Будковский, Гитченко (Мочуляк, 76).

Второй подряд товарищеский матч на тренировочном сборе команда Александра Рябоконя сыграла вничью. На этот раз Десна расписала мировую с лидером текущего чемпионата Боснии и Герцеговины. Во вторник, 4 февраля, команда из Чернигова проведет спарринг с чешским Слованом.

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Ворскла – Спартак Суботица (Сербия) – 0:1

Гол: Туфегджич, 3

Ворскла (1-й тайм): Резник, Альюн, Баенко, Мельничук, Пердута, Скляр, Стрижак, Кани, Габелок, Степанюк, Кулач.

Ворскла (2-й тайм): Резник (Фесюн, 60), Мартыненко (Мельничук, 82), Чеснаков, Сапай, Якубу, Артур, Опанасенко, Белый, Шехич, Габелок, Васин.

Команда Юрия Максимова завершила первый тренировочный сбор поражением от сербского Спартака. Ворскла пропустила уже на 3 минуте – ошибкой Альюна воспользовался Туфегджич. Свой следующий спарринг полтавская команда проведет уже в рамках второго сбора – 10 февраля соперником Ворсклы станет узбекский Насаф.

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