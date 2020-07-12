Десна – Шахтер: онлайн-трансляция матча УПЛ

В рамках 30-го тура Премьер-лиги черниговская Десна принимает донецкий Шахтер. Стартовые составы команд и онлайн-трансляция поединка – в этой новости.

Матч Десна – Шахтер начинается в 19:30 по киевскому времени. Посмотреть поединок в прямом эфире можно на телеканале УНИАН и непосредственно в этой новости.

Десна – Шахтер: анонс матча УПЛ

Стартовые составы команд:

Десна: Паст – Фаворов, Тамм, Гитченко, Имереков, Западня – Домбровский, Огиря – Тотовицкий, Кузык – Филиппов

Запасные: Литовка, Ермаков, Арвеладзе, Картушов, Хлёбас, Белич, Мостовой, Старенький, Будковский

Шахтер: Пятов – Додо, Витао, Кривцов, Болбат – Майкон, Степаненко – Тете, Патрик, Соломон – Фернандо

Запасные: Трубин, Тайсон, Маркос, Дентиньо, Сиприано, Бондаренко, Пихалёнок, Мудрик, Сикан

Наш склад на матч із «Десною» в Чернігові.



Стежте за грою #ДеснаШахтар у матч-центрі: https://t.co/O1QRiaPB2H. pic.twitter.com/mSjxOkLXS6 — ФК «Шахтар» Донецьк (@FCShakhtar_ua) July 12, 2020

Шахтер обязан выходить в полуфинал Лиги Европы 2019/20 – а дальше возможно чудо, или Встреча, которую все ждут

Прямая трансляция поединка Десна – Шахтер 12 июля 2020: