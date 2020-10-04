Десна принимает Шахтер в рамках 5 тура УПЛ. Стартовые составы команд и онлайн-трансляцию матча ищите на "Футбол 24".

Матч Десна – Шахтер стартует в 17:00 по киевскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканале "Футбол 1". Текстовый онлайн проводит "Футбол 24".

Обе команды после четырех туров набрали по 8 очков и отстали от лидеров. Предыдущая встреча соперников на поле Десны завершилась результативной победой Шахтера.

Десна сегодня без ряда важных исполнителей – Паст, Гитченко и Хльобас заболели и пропускают матч, чтобы не подвергать команду опасности в условиях пандемии COVID-19.

Десна – Шахтер: анонс матча УПЛ

Стартовые составы команд

Десна: Литовка – Полегенько, Ермаков, Тамм, Мостовой – Огиря, Домбровский – Калитвинцев, Тотовицкий, Гуцуляк – Будковский.

Запасные: Сидоренко, Картушов, Белич, Демяненко, Старенький, Западня, Дегтярев, Шевцов.

Шахтер: Пятов – Додо, Хочолава, Матвиенко, Корниенко – Майкон, Патрик – Марлос, Коваленко, Тайсон – Мораес.

Запасные: Трубин, Бондарь, Судаков, Степаненко, Соломон, Тете, Сиприано, Фернандо, Дентиньо.

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