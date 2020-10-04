Десна – Шахтер: онлайн-трансляция матча УПЛ
Десна принимает Шахтер в рамках 5 тура УПЛ. Стартовые составы команд и онлайн-трансляцию матча ищите на "Футбол 24".
Матч Десна – Шахтер стартует в 17:00 по киевскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканале "Футбол 1". Текстовый онлайн проводит "Футбол 24".
Обе команды после четырех туров набрали по 8 очков и отстали от лидеров. Предыдущая встреча соперников на поле Десны завершилась результативной победой Шахтера.
Десна сегодня без ряда важных исполнителей – Паст, Гитченко и Хльобас заболели и пропускают матч, чтобы не подвергать команду опасности в условиях пандемии COVID-19.
Десна – Шахтер: анонс матча УПЛ
Стартовые составы команд
Десна: Литовка – Полегенько, Ермаков, Тамм, Мостовой – Огиря, Домбровский – Калитвинцев, Тотовицкий, Гуцуляк – Будковский.
Запасные: Сидоренко, Картушов, Белич, Демяненко, Старенький, Западня, Дегтярев, Шевцов.
Шахтер: Пятов – Додо, Хочолава, Матвиенко, Корниенко – Майкон, Патрик – Марлос, Коваленко, Тайсон – Мораес.
Запасные: Трубин, Бондарь, Судаков, Степаненко, Соломон, Тете, Сиприано, Фернандо, Дентиньо.
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