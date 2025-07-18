Десна – Шахтер: анонс матча УПЛ

Десна и Шахтер открывают для себя новый сезон УПЛ. Анонс матча читайте на Футбол 24.

Десна – Шахтер

25 июля, 19:00, Чернигов, стадион имени Юрия Гагарина

Главный арбитр: Анатолий Абдула (Харьков)

Телетрансляция на канале "Футбол 1". Текстовую онлайн-трансляцию читайте на сайте "Футбол 24".

Десна – пожалуй, самый долгожданный и одиозный новичок УПЛ. После скандала вокруг принятия в лигу Вереса вместо черниговцев руководство последних приняло меры и навело некоторый порядок, а команда с боем прорвалась в элиту, переиграв в стыках Зирку. Долгое время продолжались размышления относительно того, будет ли выступать Десна на родном стадионе в Чернигове, однако чуть больше, чем за неделю до игры против Шахтера УПЛ дала добро – и черниговские болельщики раскупили все доступные билеты в первый же день продаж.

Стадион им. Юрия Гагарина на матче Десна – Шахтер будет переполненным

Шахтер готовился к матчу на фоне поражения в матче за Суперкубок Украины-2018. Футболисты, тренерский штаб и руководство клуба пытаются демонстрировать спокойное отношение к такому результату, однако можно не сомневаться – "горняки" не хотели начинать сезон с потери трофея и уж точно не собираются стартовать с неудачи ещё и в чемпионате. Шахтер едет в Чернигов за победой, которая может принести донеччанам на только три очка, а и отрыв от киевлян уже в первом туре – благо, вечный враг в паралельном матче играет против сильной Ворсклы.

Статистика противостояния и интересные факты

1. Это будет лишь третий в истории матч между Десной и Шахтером, причем в рамках УПЛ это будет дебютная встреча. До этого команды дважды встречались между собой в рамках розыгрыша Кубка Украины – в 1/32 финала и четвертьфинале. "Горняки" дважды праздновали победу, общий счет противостояния – 2:7 в пользу Шахтера.

2. Самая крупная победа Шахтера над Десной была зафиксирована в далеком 2005 году, когда в 1/32 финала Кубка Украины донеччане победили в Чернигове со счетом 2:5. Этот же матч является наиболее результативным в истории противостояния.

3. Десна стала 38-клубом элитного дивизиона Украины.

4. Александр Рябоконь в качестве тренера вернулся в УПЛ после 12 лет отсутствия. Последний раз он работал в Премьер-лиге с бориспольским Борисфеном (45 матчей) в 2006 году и столичной Оболонью (15 матчей) в 2005 году.

Кадровая ситуация

У Десны нет серьёзных проблем с составом, если не вспоминать о травме Егора Картушова и переход Левана Арвеладзе в луганскую Зарю. В то же время черниговцы существенно усилились летом, подписав ряд опытных и талантливых исполнителей с опытом выступлений в УПЛ. Наиболее звёздными новичками, конечно же, являются экс-форвард Динамо и Ворсклы Дмитрий Хлёбас, который перешел в Десну две недели назад, экс-хавбек Александрии Сергей Старенький и бывший полузащитник Черноморца Сергей Люлька. Кроме того, в Десну перешли Руслан Кисиль, Евгений Паст, Антон Братков, Александр Ковпак и Андрей Гитченко – достаточно известные в Украине имена, которые вместе с и так опытным костяком Десны могут создать серьезные пробелмы для Шахтера.

У Десны – серьёзное кадровое усиление

Десна представила новичков и новый комплект формы

"Горняки" подошли к матчу против Десны с проблемами различного характера. После участия в чемпионате мира-2018 вернулся Тайсон, но он в команде только 5 дней. Кроме того, под вопросом участие в матче Ивана Ордеца, а про Максима Малышева уже и успели забыть. Если добавить к этому потери Фреда, Феррейры и Бернарда – станет совсем грустно. Тем не менее, от травмы должен был уже восстановиться Кайоде, да и новички Шахтера точно подходят для того, чтобы побеждать Десну – Тотовицкий и Болбат неплохо проявили себя в игре против Динамо, а Фернандо вообще стал открытием (хотя и с некоторым авансом).

Ориентировочные составы на матч Десна – Шахтер

Десна: Паст, Головко, Гитченко, Ермаков, Слинкин, Коберидзе, Старенький, Волков, Д. Фаворов, А. Фаворов, Хлёбас

Шахтер: Пятов, Матвиенко, Ракицкий, Кривцов, Бутко, Степаненко, Алан Патрик, Фернандо, Коваленко, Марлос, Мораес

Прогноз Футбол 24 – 1:2

Десна, несмотря на свой статус новичка, имеет такой мощный состав, в случае её попадания в Лигу Европы удивляться не придётся. Кроме того, на ее стороне психологическое преимущество – при переполненных трибунах в дебютном матче УПЛ, да ещё и против Шахтера черниговцы будут нестись вперёд и создавать момент за моментом – благо, оборона "горняков" и Андрей Пятов это позволяют. Гол в ворота донеччан видится довольно вероятным – а дальше уж как пойдет.

Гитченко: Хочу пробиться с Десной в Лигу Европы

Шахтер – фаворит игры против Десны

Тем не менее, у Шахтера явно не та команда, которую можно напугать переполненными стадионами. Огромный опыт и кадровый потенциал играет за чемпионов, а в их мотивации сомневаться не приходится. Да, на старте возможны какие-то проблемы, связанные с недооценкой черниговцев, однако Десна всё равно не сможет давить все 90 минут. При при первой же возможности осечки Шахтер перейдет на максимальные обороты и возьмёт своё – хотя в первом туре нового сезона возможно все.

Михаил Юхименко, Футбол 24