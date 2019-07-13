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Десна с двузначным счетом победила в спарринге Унгени

11:52 27 Читати українською
Десна с двузначным счетом победила в спарринге Унгени
Ефим Конопля / ФК Десна

Черниговская Десна с очень неприличным счетом переиграла Унгени в контрольном матче.

Товарищеские матчи

Десна – Унгени – 16:0

Голы: Хлебас, Кириенко, Филиппов – по два, Бансевич, Белич, Конопля, Картушов, Фаворов, Богданов, Мостовой, Волков (автогол), Гитченко

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Черниговская Десна сыграла контрольный матч с молдавским Унгени. Северяне устроили избиение соперника и победили с очень неприличным счетом – 16:0.

Стоит отметить, что свой дебютный гол за новую команду забил Ефим Конопля, который вместе со сборной Украины U-20 победил на чемпионате мира.

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Десна Десна Межсезонные сборы Товарищеские матчи Унгени
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