Десна с двузначным счетом победила в спарринге Унгени

Черниговская Десна с очень неприличным счетом переиграла Унгени в контрольном матче.

Товарищеские матчи

Десна – Унгени – 16:0

Голы: Хлебас, Кириенко, Филиппов – по два, Бансевич, Белич, Конопля, Картушов, Фаворов, Богданов, Мостовой, Волков (автогол), Гитченко

Карпаты и Волынь проведут товарищеский матч – прошлая встреча между командами завершилась громким скандалом

Черниговская Десна сыграла контрольный матч с молдавским Унгени. Северяне устроили избиение соперника и победили с очень неприличным счетом – 16:0.

Стоит отметить, что свой дебютный гол за новую команду забил Ефим Конопля, который вместе со сборной Украины U-20 победил на чемпионате мира.