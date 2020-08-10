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Десна размялась в спарринге перед матчем против Динамо – хет-трик от воспитанника Шахтера

21:37 - Читати українською
Десна размялась в спарринге перед матчем против Динамо – хет-трик от воспитанника Шахтера
Диназ – Десна / Фото ФК Десна

Десна провела товарищеский матч с Диназом, в котором одержала разгромную победу.

Товарищеский матч

Диназ – Десна – 1:4

Голы: Бовтрук, 50 – Шевцов, 59 (пен.), 65, 79, Будковский, 69

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Первая половина встречи прошла без забитых мячей, похоже, команды берегли все зрелище на второй тайм.

После перерыва неожиданно игроки Диназа открыли счет, что только разозлило гостей. Воспитанник Шахтера Илья Шевцов отгрузил хозяевам три мяча, также одним голом отметился Филипп Будковский.

Напомним, 11 августа черниговская команда встретится в спарринге с киевским Динамо.

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