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Десна разгромила Белшину в заключительном спарринге на сборе в Беларуси

20:08 19 Читати українською
Десна разгромила Белшину в заключительном спарринге на сборе в Беларуси
Десна / соцсети

Черниговская Десна завершила сбор в Беларуси уверенной победой над местной Белшиной.

Товарищеский матч

Десна – Белшина – 3:0

Голы: Хлебас, Филиппов, Слинкин

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Десна в последнем спарринге на сборе в Беларуси сыграла против Белшины, сообщает tribuna.com. Черниговская команда одержала убедительную победу со счетом 3:0 благодаря голам Дмитрия Хлебаса, Александра Филиппова и Андрея Слинкина.

В 24 туре УПЛ Десна сыграет на выезде против донецкого Олимпика. Матч состоится 6 апреля в 14:00.

Теги
Десна Десна Товарищеские матчи Белшина
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