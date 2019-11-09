Десна расписала результативную ничью с СК Днепр-1 – черниговцы поднялись на вторую позицию

В рамках матча 14-го тура УПЛ СК Днепр-1 создал сенсацию, отобрав очки у черниговской Десны (1:1).

Десна активно начала поединок, быстро организовав несколько опасных подходов к штрафной гостей, а на 13-й минуте создав первый голевой момент – Хлёбас выстрелил метров с 17-ти в девятку, Юрчук парировал, а потом ещё и взял добивание Конопли с острого угла. Через три минуты хозяева едва не забили после ошибки голкипера на выходе, однако удар Хлёбаса с близкой дистанции тот успел отбить ногой. На 20-й же Дмитрий мог выводить черниговцев вперёд после прострела от Огири, однако в последний момент его сумел выбить Логинов.

Десна продолжала удерживать инициативу и создавать моменты. В частности, на 23-й минуте метров с 30-рядом с левой штангой выстрелил Филиппов, а Конопля и Картушов слёту стреляли на 26-й и 37-й – неточно. На 44-й же после розыгрыша со стандарта Конопля прошёл двух защитников и выкатил передачу на линию вратарской – Юрчук выбил её на Филиппова, но тот умудрился запустить мяч над перекладиной.

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А что же СК Днепр-1? А ничего. Вообще ничего. Футбол гостей в первом тайме производил удручающее впечатление, а особенно поражала статистика ударов – 11:0 в пользу Десны на 45-ю минуту (5:0 в створ). Казалось, что в этой игре уже всё понятно, однако в компенсированное время днепровцы неожиданно открыли счёт: Кулиш красиво сбросил передачу с левого фланга на линию вратарской, а Шаповал оттуда с боями затолкал мяч в сетку – 0:1.

Впрочем, уже на первой минуте второго тайма черниговцы сравняли: Гитченко замкнул подачу с правого фланга ударом головой в штангу, а Хлёбас тут же добил мяч в ворота – 1:1. На 49-й же из-за пределов штрафной выстрелил Филлиппов (выше ворот), а затем Хлёбас пробил метров с 20-ти – целая гора футболистов СК Днепр-1 заблокировала удар.

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Десна не останавливалась. На 56-й минуте неплохой прострел Конопли на дальней штанге не успел замкнуть Хлёбас, на 58-й метров с 25-ти пробил Артём Фаворов (рядом с каркасом), а на 61-й он же прекрасным ударом со штрафного закрутил мяч в левый нижний угол – Юрчук спас СК Днепр-1! Гости же ничем не отвечали, но на 60-х минутах им удалось хотя бы закрыться. Аж до 80-х моментов в игре не возникало, хотя иниативу удерживали черниговцы.

Только на 81-й произошло хоть что-то обостряющее: Филиппов прошёл через центр и выстрелил из-за пределов штрафной – выше ворот! Днепровцы огрызнулись стандартом на 83-й: Булеца исполнил высокую подачу на правый край штрафной, откуда пошла скидка вдоль ворот – замыкать могли и Когут, и Супряга, однако удара так и не произошло. Черниговцы ответили кроссом Конопли и слабым замыканием Фаворова (без проблем для Юрчука). Уже в компенсированное время Булеца пробил со штрафного метров с 30-ти, но мяч полетел куда-то за трибуны. В конце концов, финальный свисток зафиксировал результативную ничью.

Таким образом, Десна набрала 27 очков и сравнялась с Динамо, поднявшись на вторую позицию. СК Днепр-1, имея 12 зачётных баллов в активе, остался девятым.

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