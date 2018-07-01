Десна проведет сбор в Полтаве

Черниговская Десна проведет второй учебно-тренировочный сбор на базе ФК Полтава.

Десна на своем официальном сайте сообщила о проведении второго сбора в Полтаве на базе ФК Полтава.

Подопечные Александра Рябоконя отправятся на базу 7 июля и пробудут в Полтаве до 18 июля.

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За это время команда проведет 4 спарринга: 9 июля с Металлистом 1925, 13 – с СК Днепр-1, 18 – с Ворсклой. Соперник на 14 июля пока определяется.

В это межсезонье клуб уже подписал Сергея Старенького, Руслана Кисиля и Евгения Белича.