Десна просматривает нападающего сборной Молдовы, – СМИ

Сергій Тищенко — 14:00 3345
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Карпати перемогли збірну України – перша поразка "синьо-жовтих" у Львові, епічний автогол та історичне дежавюСборная Украины — 15 июль 721
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