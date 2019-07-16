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Десна просматривает нападающего сборной Молдовы, – СМИ

14:39 35 Читати українською
Десна просматривает нападающего сборной Молдовы, – СМИ
Александру Бойчук / Соцсети

Десна может подписать нападающего сборной Молдовы Александру Бойчука.

Черниговский клуб просматривает 21-летнего молдавского нападающего Александру Бойчука, сообщает Sport Arena. В прошлом сезоне Бойчук выступал за Шериф на условиях аренды, владельцем прав на футболиста является датский Вайле.

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В сезоне 2018/2019 нападающий сыграл за Шериф 11 поединков во всех турнирах, где забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи. Также в активе Бойчука 3 поединка за национальную сборную Молдовы.

Заметим, что в прошлом сезоне Десна заняла 8 место в турнирной таблице чемпионата Украины и не завоевала место в еврокубках.

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