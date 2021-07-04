"Десна будет жить! Слухи о прекращении существования не подтвердились!

"Ты даже в комментариях нам соврал": Десна отреагировала на пост журналиста о возможном снятии с УПЛ

Сегодня состоялась встреча руководства клуба, где прогремел главный месседж – команда начинает подготовку к новому сезону УПЛ. Бюджет будет уменьшен, но в клубе есть Александр Рябоконь, есть опытная обойма и много молодежи – всё с черниговцами будет гуд. Ну и славно!" – написал Галушко на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, ранее журналист Олег Ящук сообщил, что Десна и Олимпик не будут выступать в элите в следующем сезоне из-за серьезных финансовых трудностей.

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