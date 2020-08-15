Десна сохранила чемпиона мира и еще одного игрока

Ефим Конопля и Игорь Литовка остаются в команде, информирует официальный сайт Десны. Клуб и игроки подписали новые контракты.

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Чемпион мира Конопля еще год будет выступать за Десну. Северяне сумели договориться с Шахтером о продлении аренды. К слову, Ефим выполнял ключевую роль в прошлом сезоне. В его активе 24 матча за черниговский клуб и 6 ассистов во всех турнирах.

Вратарь Литовка тоже проведет еще один сезон в составе Десны. Кипер в прошлом сезоне трижды защищал ворота команды и пропустил 4 мяча.

Напомним, Десна завершила чемпионат Украины на 4 строчке и впервые в своей истории пробилась в еврокубки.

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