toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
БЕНФИКА - ШАХТЕР РЕАЛ МАДРИД - МАНЧЕСТЕР СИТИ ЛИОН - ЮВЕНТУС

Десна продлила контракт со своим лучшим бомбардиром

12:08 35 Читати українською
Десна продлила контракт со своим лучшим бомбардиром
Александр Филиппов / фото из открытых источников

Черниговский клуб объявил о продлении контракта с нападающим, который в текущем сезоне является одним из лучших бомбардиров УПЛ.

Форвард Десны Александр Филиппов продлил контракт на два года, информирует официальный сайт черниговского клуба. Предыдущее соглашение было рассчитано до лета 2020 года.

Шахтер – Десна: комитет арбитров УАФ оценил действия судейской бригады в эпизоде с отмененным голом в ворота "горняков"

Напомним, что Филиппов – лучший бомбардир Десны в текущем розыгрыше УПЛ. В активе 27-летнего нападающего 9 голов в 16 матчах – он делит третье место в списке бомбардиров лиги с Марлосом.

Отметим, что Филиппов перешел в Десну в 2016 году. Предыдущим клубом нападающего был краматорский Авангард.

Мертва Прем'єр-ліга. Як середняки, відстале керівництво та Динамо з Шахтарем вбили український чемпіонат

blog_ava
Мбаппе – о первой встрече с Зиданом: Спросил, надо ли снять обувь, садясь в авто
06:00
471
Теги
Олександр Філіппов Олександр Філіппов Десна Десна
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
9
час
:
25
мин
Бенфика
22:00
Шахтер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук