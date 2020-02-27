Десна продлила контракт со своим лучшим бомбардиром

Черниговский клуб объявил о продлении контракта с нападающим, который в текущем сезоне является одним из лучших бомбардиров УПЛ.

Форвард Десны Александр Филиппов продлил контракт на два года, информирует официальный сайт черниговского клуба. Предыдущее соглашение было рассчитано до лета 2020 года.

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Напомним, что Филиппов – лучший бомбардир Десны в текущем розыгрыше УПЛ. В активе 27-летнего нападающего 9 голов в 16 матчах – он делит третье место в списке бомбардиров лиги с Марлосом.

Отметим, что Филиппов перешел в Десну в 2016 году. Предыдущим клубом нападающего был краматорский Авангард.

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