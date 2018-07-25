Десна продала все абонементы на сезон 2018/19 за один день

Болельщики черниговской Десны, которая дебютирует в УПЛ, в течение одного дня раскупили все сезонные абонементы на домашние матчи северян.

"В субботу за полдня был раскуплен весь тираж сезонных абонементов – 600 штук, а в воскресенье за три часа размели 5 тысяч билетов на матч которые только поступили в кассы", – рассказал пресс-атташе Десны Александр Шевченко в комментарии Сегодня.

Десна – Шахтер: анонс матча УПЛ

Ранее стало известно, что на матче Десна – Шахтер ожидается больше зрителей, чем вмещает стадион. Черниговская арена имени Гагарина официально вмещает 4800 зрителей. В то же время поединок против "горняков" посетит ориентировочно 5,5 тысяч болельщиков.

Матч Десна – Шахтер состоится сегодня, 25 июля, в 19:00. Текстовую онлайн-трансляцию читайте на сайте "Футбол 24".