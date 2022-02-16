Киевский клуб в выездном матче против подопечных Александра Рябоконя будет иметь преимущество своего поля.

Динамо на старте второй части сезона проведет первые два матча УПЛ в родных стенах, сообщает Meta Ratings.

Суркис подтвердил проведение матча Динамо с Ингульцом в Киеве

По информации источника, стадион Десны в Чернигове не успеют подготовить к началу возобновления чемпионата, поэтому северяне обратились к Динамо с предложением провести свой домашний матч (6 марта) на арене имени Валерия Лобановского. Напомним, киевляне на своем клубном стадионе будут принимать также Ингулец (26 февраля).

К слову, после сбора в Турции из-за неготовности полей в родном городе команда Александра Рябоконя 25 февраля прилетит сразу в Днепр, где через два дня сыграет матч 19-го тура против СК Днепр-1. Местный клуб пошел черниговцам навстречу и предоставит им тренировочное поле для подготовки к игре.

Динамо разбило Кайрат, проснувшись после перерыва – Цыганков с красивым голом и ассистом