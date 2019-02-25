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Десна примет Динамо в Чернигове

18:38 40 Читати українською
Десна примет Динамо в Чернигове
Десна / FootBoom

Черниговская Десна определилась, где будет принимать киевское Динамо в рамках 20-тура украинской Премьер-лиги.

Поединок состоится в Чернигове на стадионе имени Гагарина. Об этом сообщает официальный сайт Десны.

Самый быстрый гол в нынешнем сезоне УПЛ в видеообзоре матча Арсенал-Киев – Десна – 0:2

Долгое время на арене велись ремонтные работы, поэтому до последнего не было уверенности в том, смогут ли северяне принять отечественного гранда в родном городе. Клуб уже призвал болельщиков поддержать Десну в борьбе за места в еврокубковой зоне.

Напомним, что матч Десна – Динамо состоится 2 марта. Начало встречи в 14:00.

Украина20 тур

Десна - Динамо Киев: Суббота 02 марта 2019

Десна
до матча
4
дн
:
18
час
:
8
мин
Динамо Киев
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Десна Десна Стадион им. Ю. Гагарина Десна - Динамо Киев
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