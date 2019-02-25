Десна примет Динамо в Чернигове

Черниговская Десна определилась, где будет принимать киевское Динамо в рамках 20-тура украинской Премьер-лиги.

Поединок состоится в Чернигове на стадионе имени Гагарина. Об этом сообщает официальный сайт Десны.

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Долгое время на арене велись ремонтные работы, поэтому до последнего не было уверенности в том, смогут ли северяне принять отечественного гранда в родном городе. Клуб уже призвал болельщиков поддержать Десну в борьбе за места в еврокубковой зоне.

Напомним, что матч Десна – Динамо состоится 2 марта. Начало встречи в 14:00.