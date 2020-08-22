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Десна представила все комплекты формы на сезон 2020/21

13:22 - Читати українською
Десна представила все комплекты формы на сезон 2020/21
Десна / Сайт клуба

Десна показала экипировку, в которой будет выступать на протяжении новой кампании.

Презентация обоих комплектов формы вратарей и полевых игроков была опубликована в официальном Instagram черниговского клуба.

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Десна решила не изменять своим традиционным цветам: домашний вариант – полностью синий, а гостевой – белый. Голкиперы команды будут выходить на поле в зеленом и черном свитерах. Техническим спонсором клуба остается компания Nike.

Оценить новую форму Десны в боевых условиях можно уже сегодня (22 августа) – команда Александра Рябоконя начнет сезон УПЛ домашним поединком против Зари, начало в 17:00. Также не следует забывать о дебюте "сиверян" в еврокубках, который состоится в конце сентября.

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