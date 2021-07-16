Цымбалюк будет защищать цвета Десны с нового сезона, сообщает официальная Facebook-страница клуба.

Селин официально перешел в Десну

Контракт с защитником рассчитан на 2 года. Отмечается, что Цимбалюк уже сыграл в 3 товарищеских встречах за Десну, а перебрался он в Чернигов на правах свободного агента. Ранее черниговский клуб подписал Завийского, Селина и Сафронова.

К слову, Евгений является воспитанником Олимпика, который покинул этим летом. В прошлом сезоне он сыграл в 10 матчах за донецкий клуб, однако результативными действиями не отличался.

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