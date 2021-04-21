Нападающий Десны больше не сыграет в нынешнем сезоне украинской Премьер-лиги, информирует Meta-ratings.

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Все из-за полученной травмы. Еще в начале апреля Будковский повредил ногу и с тех пор не играл. Пропустить он и грядущие поединки против Львова, Колоса, Ворсклы и Мариуполя. Всего в текущем сезоне Филипп провел 19 матчей в составе Десны, отметившись 7 голами и 3 ассистами.

После 22-х сыгранных туров команда Юрия Калитвинцева располагается на 5 строчке. Десна является одним из претендентов на бронзовые медали УПЛ (Зоря опережает Десну только на 2 пункта, Ворскла – на 1).

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