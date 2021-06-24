Десна попрощалась с капитаном – седьмая потеря клуба в межсезонье
13:43 - Читати українською
Десна продолжает отпускать игроков, которые ковали успехи предыдущих сезонов.
Черниговский клуб в своем официальном Instagram объявил об уходе капитана Владислава Огири.
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Полузащитник присоединился к Десне зимой 2018-го. Всего в составе команды провел 97 матчей, отличился 3 голами. Огиря стал уже седьмой потерей Десны в межсезонье после Имерекова, Тамма, Билошевского, Полегенько, Мостового и Конопли, который вернулся в Шахтер.
Напомним, прошлый сезон команда Рябоконя завершила на шестой строчке УПЛ и осталась без еврокубков.
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