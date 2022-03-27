Сразу два представителя Десны покинули черниговский клуб.

Безбородько официально перешел в чемпионат Венгрии

Чемпион мира U-20 в составе молодежной сборной Украины, 23-летний защитник Александр Сафронов пополнил состав Нафты 1903 года, сообщает пресс-служба словенского клуба.

В свою очередь 19-летний голкипер Дмитрий Сидоренко будет выступать в составе польского Изолятора (Богучвала).

Оба игрока перебрались в новые команды на правах свободных агентов.

Напомним, ранее Десну покинул Денис Безбородько – форвард подписал контракт с венгерским Дьирмотом.

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