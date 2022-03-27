Десна попрощалась с двумя футболистами
09:05 - Читати українською
Черниговский клуб продолжает трудоустраивать своих игроков.
Сразу два представителя Десны покинули черниговский клуб.
Безбородько официально перешел в чемпионат Венгрии
Чемпион мира U-20 в составе молодежной сборной Украины, 23-летний защитник Александр Сафронов пополнил состав Нафты 1903 года, сообщает пресс-служба словенского клуба.
В свою очередь 19-летний голкипер Дмитрий Сидоренко будет выступать в составе польского Изолятора (Богучвала).
Оба игрока перебрались в новые команды на правах свободных агентов.
Напомним, ранее Десну покинул Денис Безбородько – форвард подписал контракт с венгерским Дьирмотом.
Россия напала на Украину: Динамо отпускает звездочку к нашему сборнику, престижный шанс для тренера Шахтера (LIVE)
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter