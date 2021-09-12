Защитник Алексей Ковтун подписал контракт с Десной, сообщает официальная страница черниговцев в социальной сети Facebook.

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Подробности сделки не разглашаются. Известно лишь, что 26-летний защитник перебрался в команду Александра Рябоконя в статусе свободного агента и будет выступать за северян под 6 номером.

Напомним, Ковтун – воспитанник Динамо, однако за главную команду "бело-синих" не провел ни одного матча. За свою карьеру Алексей успел поиграть в харьковском Металлисте, Полтаве, львовских Карпатах, Минске и брестском Рухе.

Последней его командой был Минай, за который он провел 4 матча в сезоне 2020/21 и покинул ее в июле этого года. Transfermarkt оценивает игрока в 200 тысяч евро.

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