Десна подписала Мысака
16:09 - Читати українською
Голкипер Роман Мысак продолжит свои выступления в украинской Премьер-лиге.
О переходе 29-летнего голкипера объявила пресс-служба Десны. Условия контракта новичка не уточняются.
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Последним клубом Мысака был львовский Рух. В прошлом сезоне вратарь провел 4 матча и пропустил 12 мячей. Ранее Роман выступал за Карпаты, Крымтеплицу и датский Орхус.
Напомним, летом Десна потеряла основного голкипера, отпустив Евгения Паста в СК Днепр-1. В текущей кампании вакантное место забрал Игорь Литовка.
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