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Десна подписала контракт с воспитанником Шахтера

21:37 132 Читати українською
Десна подписала контракт с воспитанником Шахтера
Илья Шевцов / фото из соцсетей

Черниговская Десна продолжает усиливать состав накануне старта нового сезона.

Десна оформила переход полузащитника Ильи Шевцова, об этом сообщил агент игрока Иван Пироженко. Отмечается, что соглашение черниговского клуба с футболистом будет действовать в течение двух сезонов.

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Стоит заметить, что 19-летний Илья Шевцов является воспитанником донецкого Шахтера, ранее он выступал за херсонский Кристалл.

К слову, свой матч первого тура чемпионата Украины Десна на своем поле сыграет 30 июля против ФК Львов. Начало поединка в 19:00.

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Десна Десна Трансферы Илья Шевцов Илья Шевцов
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