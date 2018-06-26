Десна подписала Евгения Белича

Талантливый воспитанник черниговского футбола Евгений Белич подписал первый профессиональный контракт – с футбольным клубом Десна.

Десна объявила о подписании договора с 17-летним полузащитником Евгением Беличем. Детали соглашения не уточняются, сообщает официальный сайт черниговского клуба.

Старенький официально стал игроком Десны

У Евгения было несколько вариантов продолжения карьеры, в том числе и за рубежом (ФК Кельн), но юный футболист предпочел родной клуб – черниговскую Десну. Уже сегодня Евгений приступит к тренировкам с основной командой, и после первого учебно-тренировочного сбора будет принято решение – останется ли Белич с первой командой или будет выступать за дублирующий состав.

"Я счастлив, что подписываю первый контракт именно с Десной, тем более, что теперь это команда УПЛ. Понимаю, что будет не просто, но готов много работать, учиться и развиваться. Уверен, что смогу принести пользу родному клубу", – прокомментировал подписание контракта с клубом Евгений.